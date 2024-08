Juve, affare Koopmeiners: spunta l’indizio social

Koopmeiners avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi alla Juventus: intanto sui social spunterebbe un altro indizio in questo senso

Se sul tavolo delle trattative l’Atalanta continuerebbe a far muro alle proposte della Juventus, per Teun Koopmeiners non ci sarebbero dubbi sulla sua volontà di vestire bianconero. Infatti, un accordo verbale tra calciatore olandese e club bianconero spingerebbe quest’ultimo a insistere con la società di appartenenza del calciatore per un accordo che, da qui a fine mercato, potrebbe essere trovato. Dall’altro, Koopmeiners sembrerebbe deciso a guardare avanti, voltando pagina con il passato nerazzurro.

Koopmeiners “elimina” l’Atalanta dai social

In attesa di definire il futuro del centrocampista, il calciatore si sarebbe già premurato ad aggiornare il suo profilo sul popolare social network Instagram. Infatti, sulla biografia dell’olandese non è più visibile nessun informazione relativa al suo presente all’Atalanta. Un indizio non da poco, considerando quanta importanza ormai riveste “l’identità digitale” al giorno d’oggi. Per Koopmeiners, dunque, non ci sarebbero apparentemente margini di dietrofront, con il calciatore che ha “pulito” la sua pagina, in attesa di riscriverla per la sua nuova futura squadra.