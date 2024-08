Mercato Juve, in programma un nuovo incontro per Nico Gonzalez

La Juve si prepara a incontrare di nuovo la Fiorentina per Nico Gonzalez: le ultime novità sulla trattativa

30 milioni di euro non bastano. Questa è la decisione della Fiorentina, che non lascerà partire Nico Gonzalez per la cifra proposta inizialmente dalla Juve. I bianconeri hanno bisogno di un esterno d’attacco e hanno deciso di puntare sull’argentino, per questo Giuntoli prepara un nuovo rilancio.

Mercato Juve, le ultime su Nico Gonzalez

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Juve ha in programma per oggi un nuovo incontro con la Fiorentina. I bianconeri sono pronti a fare un piccolo rilancio dal punto di vista economico, sperando che basti per convincere il club viola. La volontà del giocatore è chiara: staremo a vedere.