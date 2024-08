Mercato Juve, dg Fiorentina: “Non abbiamo necessità di vendere Nico”

Le parole del direttore generale della Fiorentina Ferrari sul futuro di Nico Gonzalez: l'argentino andrà alla Juve?

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juve in questa sessione di calciomercato è Nico Gonzalez. L’attaccante argentino ha già trovato l’accordo con i bianconeri ma la Vecchia Signora non ha ancora fatto una proposta congrua alle richieste del club viola.

Mercato Juve, le ultime novità su Nico Gonzalez

Intervistato da Sky Sport prima della partita contro la Puskas Akademia il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha detto: “Mancano 8 giorni e non ci sono al momento le condizioni per fare l’operazione. Mancano le condizioni di base, siamo contentissimi di lui e non abbiamo necessità di venderlo. Siamo molto molto tranquilli e aspettiamo che ci siano le condizioni giuste. 40 milioni? Non lo so”.