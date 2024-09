Mercato Juve, niente Arabia per Arthur: restano aperte due possibilità

Quale sarà il futuro di Arthur? Sfumata l'Arabia Saudita per il centrocampista della Juve non restano che due possibilità

Il mercato in Arabia Saudita è ufficialmente chiuso e Arthur non è stato acquistato. Il centrocampista brasiliano resta fuori dal progetto della Juve ma all’orizzonte non sembrano esserci squadre interessate. Per lui non restano che due possibilità aperte.

Mercato Juve, quale sarà il futuro di Arthur?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le uniche possibilità per Arthur sono Turchia e Grecia. Lì infatti il mercato chiuderà circa a metà settembre e per questo c’è ancora speranza che il giocatore riesca a trovare una nuova squadra. Il PAOK Salonicco aveva fatto una prima offerta, rifiutata però dall’ex Barcellona. Bisognerà avere pazienza, anche se il contratto da 5,5 milioni di euro a stagione non aiuta le trattative.