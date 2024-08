Mercato Juve, la Fiorentina non convoca Gonzalez per il Parma

L'obiettivo di calciomercato della Juve, Nico Gonzalez non è stato convocato per l'esordio di campionato della Fiorentina contro il Parma

Ore caldissime sul fronte Nico Gonzalez. Dopo alcuni giorni ristagnanti, l’affare che potrebbe portare l’attaccante argentino alla Juventus in questo calciomercato parte possa finalmente decollare. Il primo tassello sarebbe stato incastonato dalla Fiorentina che in giornata potrebbe già ufficializzare l’arrivo in viola di Albert Gudmundsson dal Genoa.

Niente Parma per Gonzalez: Juve sempre più vicina

Con il tassello di esterno d’attacco e seconda punta occupato dal calciatore islandese, la Fiorentina sarebbe libera di trattare l’uscita di Nico Gonzalez. In attesa dei prossimi sviluppi, l’argentino non è stato incluso nella lista diramata sul sito della società gigliata in vista della prima di Serie A contro il Parma. Insieme a lui mancano inoltre proprio l’ultimo arrivato Gudmundsson (in corso le visite mediche), oltre che Luca Ranieri e Oliver Christensen.