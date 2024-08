Mercato Juve, l’Inter dice no allo scambio Frattesi-Chiesa: e ora?

Niente da fare per la Juve: l'Inter non è interessata a uno scambio tra Frattesi e Chiesa. Quale sarà il futuro dell'attaccante?

Federico Chiesa è una sorta di separato in casa, ormai fuori dal progetto Juve. Non a caso l’attaccante italiano non è stato convocato per l’ultima amichevole ed è ufficialmente sul mercato.

Mercato Juve, le ultime novità su Chiesa

Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Inter avrebbe rifiutato l’idea di uno scambio tra Chiesa e Frattesi. I nerazzurri non sono interessati al momento e sperando di prendere l’ex Fiorentina a parametro zero al termine della stagione. Sull’attaccante resta ora aperta l’ipotesi Roma, con i giallorossi che non hanno mai smesso di seguire il giocatore e sperano ora in un’apertura. Staremo a vedere.