Mercato Juve, Balzarini spiazza tutti: “Su Chiesa di vico che…”

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione su Chiesa e sul possibile passaggio all'Inter del giocatore

In casa Juventus si continua a lavorare in sede di calciomercato e le indiscrezioni che filtrano lasciano pensare che qualcosa di molto importante succederà da qui a breve. Va detto: la questione che sembra tener banco in maniera più pesante è quella che riguarda Federico Chiesa. Nello specifico, ovviamente, il riferimento va a quello che potrebbe succedere rispetto al suo addio ed è per questo motivo che in queste ore stanno circolando voci di diverso tipo che per certi versi si contraddicono. E neanche poco. Abbiamo riportato questo pomeriggio quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Lo scambio Frattesi-Chiesa è fantamercato“. Ora, il colpo di scena, arriva da Balzarini.

Chiesa all’Inter? Stanno circolando delle voci di mercato

Il noto giornalista, esperto assoluto per quel che riguarda il mondo bianconero, su Youtube dichiara: “Quello che vi posso dire è che queste voci rispetto ad una possibile operazioni di Chiesa all’Inter e Frattesi alla Juventus, stanno cominciando a prendere corpo…“. Insomma, un colpo di scena improvviso. Secondo Balzarini, infatti, qualcosa potrebbe muoversi. E in maniera anche importante. Inutile dire che per la Juventus, sarebbe un mezzo capolavoro. Considerando che il rischio di perdere a zero l’azzurro, esiste. E come. Aggiornamenti, sono attesi nella giornata di domani. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di grosso in vista della prossima stagione <<<