Mercato Juve, Giuntoli vuole un secondo difensore: ecco chi è

La Juve è alla ricerca di un secondo difensore centrale: Giuntoli lo segue con attenzione. Le ultime novità sul mercato bianconero

La difesa della Juve nel corso di questa stagione ha subito due perdite importantissime. Bremer e Cabal si sono infatti rotti il legamento crociato e non saranno a disposizione di Thiago Motta fino a giugno. Se a questo si aggiunge l’addio sempre più vicino di Danilo, è chiaro come i bianconeri debbano subito correre ai ripari. Nel corso di questa sessione di mercato servirà almeno un difensore centrale, possibilmente due. Per questo mentre i bianconeri sono in attesa di avere novità sui fronti Antonio Silva e Araujo, Giuntoli segue con attenzione anche un altro nome per un secondo colpo.

Mercato Juve, idea Disasi per la difesa: le ultime novità

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio alla Juve piace anche Disasi, centrale francese del Chelsea. Il classe 2002 è un giocatore molto duttile che può ricoprire diversi ruoli in difesa, tra cui quello di terzino. Per caratteristiche è quindi un profilo che può piacere molto a Thiago Motta, che già al Bologna con Calafiori ha dimostrato di apprezzare questo tipo di giocatore. La notizia interessante è che il Chelsea ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto legato al numero di presenze, una formula che sarebbe perfetta per la Juve. Staremo a vedere.