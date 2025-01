Maietta: “Alla Juve non vedo difensori migliori di Danilo”

Maietta ha parlato della scelta della Juventus di cedere Danilo: per l'ex bianconero, il difensore sarebbe il migliore di quelli nella rosa

Intervistato per 1 Football Club, Domenico Maietta ha parlato del difensore centrale della Juventus, Danilo, accostato al Napoli. Ecco le sue parole: “Non conosco tutte le dinamiche interne, ma quando un nuovo allenatore arriva, come nel caso di Thiago Motta, porta le sue idee e fa le sue scelte, spesso condivise con la società. Dal mio punto di vista personale, credo che non sia stata una buona decisione mettere Danilo fuori rosa. Guardando la rosa attuale della Juventus, non vedo difensori migliori di Danilo. Non so se il motivo sia legato all’età, ma parliamo di un calciatore che è stato anche capitano della Juventus. Non capisco il perché di questa esclusione”.

Maietta: “Danilo difensore top. Al Napoli può fare bene”

L’ex bianconero ha proseguito: “Stiamo parlando di un difensore top. Danilo è stato un giocatore importantissimo, e la sua carriera lo dimostra. È ancora un calciatore di grande valore. Anche se ora è stato messo ai margini della Juventus, Conte lo conosce bene e lo apprezza, al punto che si dice lo voglia portare a Napoli. Danilo può dare tanto, sia come calciatore sia come uomo. È sicuramente in grado di fare bene anche al Napoli“.