Mercato Juve, Fonseca blinda Saelemaekers: “Deve restare”

Niente Juve nel futuro di Saelemaekers: Fonseca lo blinda. Le parole dell'allenatore del Milan sull'esterno belga

Piaceva a Thiago Motta quando stava al Bologna, piace ora a Fonseca al Milan. Saelemaekers non sarà forse un fuoriclasse assoluto ma è di certo un giocatore su cui poter fare affidamento. Per questo il belga è stato accostato alla Juve anche se la trattativa con i rossoneri sembra particolarmente complessa.

Juve, le parole di Fonseca su Saelemaekers

Al termine del Trofeo Berlusconi l’allenatore del Milan Fonseca parlando del futuro di Saelemaekers ha detto: “Per me non ci sono dubbi, deve restare. È un giocatore di squadra che può far bene in più posizioni, lavora tanto sia difensivamente, sia offensivamente. Mi piace molto”.