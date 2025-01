Mercato, Di Marzio: “La Juve formalizzerà l’offerta per Tomori”

La Juve è pronta a fare sul serio per Tomori: i bianconeri formalizzeranno a breve un'offerta al Milan per l'inglese

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la difesa e con Araujo sempre più vicino al rinnovo con il Barcellona i bianconeri sono tornati alla carica per Tomori. Il difensore inglese dall’arrivo di Conceicao ha trovato molto più spazio ma potrebbe comunque essere ceduto. Non a caso i rossoneri hanno deciso di rinforzare la difesa e sono vicini all’acquisto di Walker dal Manchester City. Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato: “La Juve formalizzerà l’offerta per Tomori, penso che si possa concretizzare quest’affare anche perché il Milan ha bloccato Walker che i rossoneri potrebbero anche usare come difensore centrale”.

Mercato Juve, le parole di Ibrahimovic su Tomori

Intervenuto nel pre partita di Juve-Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato proprio del difensore inglese nel mirino dei bianconeri: “E’ un nostro giocatore, sta bene al Milan, ha giocato bene in Supercoppa. Con Fonseca ha avuto un momento diverso, più negativo. Ma è un giocatore del Milan. Walker? Tutti sanno che è un grande giocatore: ha fatto grandi cose al City, al Tottenham, in Inghilterra. Va contro la nostra strategia o visione? No, è forte, è un leader. Stiamo verificando cosa sia possibile o cosa no“. Nel frattempo Giuntoli lavora anche a un altro colpo da paura <<<