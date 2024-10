Maddaloni: “Vice Vlahovic? La Juventus contava su Milik”

Massimiliano Maddaloni ha parlato dell'assenza di un vice Vlahovic alla Juventus, spiegaondo come i bianconeri contassero su Arkadiusz Milik

Intervistato per Radio Bianconera, Massimiliano Maddaloni ha parlato dell’assenza, nell’attuale Juventus, di un vice Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Nell’ambito del cambiamento, la Juve ha dovuto prendere alcune decisione anche in relazione al discorso economico. Così in alcuni ruoli non si è intervenuti per ottimizzare. Si contava su Milik, ma i problemi fisici lo stanno tenendo fuori. Molte scelte di questa stagione vanno contestualizzate in un ragionamento più ampio”.

Maddaloni: “Il lavoro di Thiago Motta porterà di nuovo a vincere”

Successivamente, il giornalista ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e delle sue idee e strategie applicate alla squadra: “Il tecnico bianconero ha preso la giusta direzione. Il mio discorso è a largo respiro. La Juve ha fatto una sostanziale rivoluzione su tutti i fronti. Nuovo allenatore, così come tanti elementi della rosa, diverso modo di giocare. Poi anche sulla gestione del gruppo c’è stato un cambio radicale, nessuno è certo del posto, bisogna guadagnarselo con il lavoro della settimana. Nel tempo tutto questo porterà la squadra di nuovo a vincere. Il tecnico italo-brasiliano necessità di tempo, ma sono convinto questa sia la strada per tornare al successo”.