Mercato Juve | Chiesa, colpo di scena improvviso! Poco fa la notizia…

In casa Juventus si inizia a parlare di ciò che potrebbe accadere in sede di calciomercato da qui a breve sul discorso Chiesa

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato e l’impressione che tutti hanno è che la musica non sia finita a quello che abbiamo visto fino ad ora. C’è la questione Koopmeiners ovviamente a tenere banco, ma non solo. Le questioni aperte sul tavolo delle trattative bianconere sono parecchie e tutte lasciano intendere che qualcosa di importante potrebbe succedere da qui a breve. Nello specifico, oggi vogliamo fare il punto della situazione rispetto a Federico Chiesa. Il giocatore – come noto – è fuori dal progetto guidato da Thiago Motta al punto che lo stesso tecnico lo ha fatto capire parlando in termini di “rottura” davanti ai microfoni e alle telecamere. Così, Giuntoli lo ha messo sul mercato e il colpo di scena potrebbe arrivare inaspettato già nelle prossime settimane. In queste ore, infatti, sta circolando una voce che lascia tutti a bocca aperta.

Calciomercato: Federico Chiesa, Juventus e Inter: colpo di scena in vista?

Abbiamo spesso detto che l’Inter sarebbe pronta all’assalto a Chiesa solo l’anno prossimo quando – senza rinnovo e senza cessione – il giocatore si ritroverebbe a zero euro a disposizione sul mercato. Uno scenario che Giuntoli vorrebbe scongiurare a tutti i costi. Ecco il motivo per cui una sorpresa potrebbe arrivare inaspettata. Come? Con l’offerta – in soldi – da parte dell’Inter. Una situazione, questa, che metterebbe la Juventus davanti alla scelta di cedere Chiesa anziché perderlo a zero. Ma di farlo all’Inter, dandolo – cioé – ad una diretta concorrente. Secondo quanto ci risulta, l’Inter – forte dei quasi 40 milioni che sta per incassare dall’addio di Valentin Carboni – potrebbe poi mettere sul piatto 20-25 milioni di euro. Una somma sinceramente importante, che la Juve – senza altre offerte – si troverebbe costretta a valutare. Quello che succederà lo scopriremo a breve. Di sicuro, nei piani di Giuntoli – comunque – c’è qualcosa di enorme a dir poco: ecco a cosa ci riferiamo <<<