Juve, Amorim: “Voglio tenere Zirkzee ma il mercato è aperto”

Le parole di Amorim e Bruno Fernandes sul possibile futuro di Zirkzee al Manchester United: andrà alla Juve?

La Juve è alla ricerca di un attaccante in vista del mercato di gennaio e in cima alla lista dei desideri resta Joshua Zirkzee. L’attaccante al Bologna è stato uno dei pupilli di Thiago Motta ma ora le cose al Manchester United non stanno andando come previsto. L’olandese non è riuscito a convincere, tanto da finire nel mirino della critica dei tifosi dei Red Devils. Al termine del pareggio contro il Liverpool l’allenatore dello United Ruben Amorim ha però detto: “Voglio tenere Josh Zirkzee perché dà tutto. Ci sta provando in allenamento ma non lo sappiamo, la finestra di mercato è aperta… vedremo cosa succederà“.

Mercato Juve, le parole di Bruno Fernandes su Zirkzee

Il capitano dell’UTD Bruno Fernandes ha poi aggiunto: “Crediamo in Zirkzee. Ha bisogno di tempo per adattarsi ma ha sicuramente qualità. Quello che è successo contro il Newcastle? Avrei preferito essere io in quella posizione contro il Newcastle e non vedere uno dei miei compagni di squadra fischiato in quel modo. Ero sugli spalti e non avevo mai visto una cosa del genere, e la cosa mi frustra e mi infastidisce molto perché è un giocatore che dà sempre il massimo”.