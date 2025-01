Juve, da Kolo Muani ad Araujo: il punto sul mercato

Gennaio è arrivato: andiamo alla scoperta delle ultime novità sul mercato in entrata della Juve tra difesa e attacco

Gennaio è arrivato e il mercato di riparazione sarà fondamentale per la Juve. I bianconeri hanno infatti due colpi in entrata da chiudere: servirà almeno un difensore centrale (possibilmente due) e un attaccante centrale. Nelle ultime settimane sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Vecchia Signora ma per il momento non ci sono trattative ufficiali. Nel mirino di Giuntoli per la difesa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è Araujo del Barcellona. Il club blaugrana ha bisogno di vendere e il centrale uruguagio non sta trovando molto spazio. Possibile quindi pensare a una cessione. Il favorito resta però Hancko del Feyenoord, il cui cartellino è però molto costoso, mentre Danso potrebbe essere un’alternativa.

Mercato Juve, Zirzkee o Kolo Muani: le novità sull’attacco

Per quanto riguarda l’attacco, invece, Zirkzee è da sempre un pupillo di Thiago Motta e l’attaccante olandese sta spingendo per venire a Torino. L’operazione non è però semplice e per questo la Juve segue anche Kolo Muani del PSG. Il francese ha giocato appena 10 partite in Ligue 1 questa stagione e potrebbe quindi partire in prestito, ma secondo Gianluca di Marzio l’alto costo dell’ingaggio è un problema da tenere in considerazione.