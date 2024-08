La Fiorentina non ha convocato Nico Gonzalez per il match di Conference League: le ultime novità sulla trattativa con la Juve

La Fiorentina si prepara a scendere in campo contro il Academia Puskas nei playoff di Conference League. In vista della sfida l’allenatore viola Palladino non ha convocato Nico Gonzalez, al centro di molte voci di mercato. Ecco la lista completa: “Ambrabat, Barak, Beltran, Bianco, Biraghi, Brekalo, Colpani, Comuzzo, Dos Santos, De Gena, Ikone, Infantino, Kayode, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sottil, Terracciano”.

Mercato Juve, le ultime su Nico Gonzalez

L’argentino è ormai fuori rosa e la Juve è sempre più vicina. La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta da 30 milioni di euro e i bianconeri sono ora pronti ad offrirne circa 38 tra parte fissa e bonus. Sulle tracce di Nico Gonzalez c’è anche l’Atalanta, ma il giocatore ha dato massima disponibilità ai bianconeri che sono quindi in netto vantaggio.