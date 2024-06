Mercato, Di Marzio: “Contatti tra Juventus e Fiorentina per Kean”

Di Marzio ha confermato i contatti tra Juventus e Fiorentina per Kean: l'attaccante potrebbe passare in viola in questo calciomercato

Arrivano conferme sul fronte Moise Kean. L’attaccante della Juventus sarebbe considerato in uscita e su di lui ci sarebbe l’interesse della Fiorentina. Attraverso il suo profilo social su X, il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha spiegato come tra i due club ci sarebbe in corso un dialogo sull’operazione.

Di Marzio su Kean

Come confermato dal giornalista, i dialoghi tra le due società si sarebbero intensificati nelle ultime ore: “@acffiorentina, contatti in corso per #Kean. Previsto un incontro in queste ore con gli agenti del giocatore per cercare l’intesa sul contratto. Il club punta a spendere meno di 15 milioni di euro, richiesta della Juventus“.