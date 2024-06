Mercato, Bargiggia: “C’è un giocatore che vorrebbe solo la Juve”

Paolo Bargiggia ha parlato del calciomercato della Juventus: un nome importante avrebbe i bianconeri come squadra preferita in cui giocare

Intervenuto a Tv Play, Paolo Bargiggia ha parlato del calciomercato della Juventus. In particolare, il giornalista si è soffermato su un giocatore che avrebbe i colori bianconeri come preferenza assoluta, oltre che unica maglia la quale vorrebbe vestire in Italia. Ecco di chi sta parlando: “Morata tornerebbe in Italia solo per la Juventus, non vuole altre squadre. I bianconeri però non sembrano interessati perchè lo spagnolo ha 32 anni e guadagna tanto”. L’attaccante spagnolo sarebbe da alcuni giorni dato in uscita dall’Atletico Madrid. In Italia, la Roma sarebbe la squadra che ad oggi avrebbe svolto i sondaggi più importanti su di lui, ma un terzo ritorno alla Juve non sarebbe ancora da escludere.