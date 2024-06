Calciomercato, la Juve offre Kean all’Atletico Madrid per Morata

La Juventus starebbe pensando di inserire Moise Kean nella trattativa di calciomercato con l'Atletico Madrid per arrivare ad Alvaro Morata

Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato. Alle parole risentite del calciatore sui progetti del club madrileno non sarebbero per il momento seguite delle repliche importanti. Con lo status quo, ecco che allora i rumors attorno al calciatore spagnolo, capitano della sua Nazionale, si farebbero più insistenti. In Italia, oltre alla Roma anche la Juventus starebbe pensando nuovamente a lui per rinforzare il reparto offensivo. La clausola rescissoria molto accessibile invoglierebbe la società a progettare un operazione. Secondo La Stampa, ci sarebbero comunque la volontà di abbassare ulteriormente le richieste dell’Atletico, magari inserendo il cartellino di Moise Kean, vicinissimo al passaggio con i Colchoneros questo inverno. Tutte le parti avrebbero il gradimento per l’operazione, con la Juve che lavorerebbe per uno scambio alla pari.