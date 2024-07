Mecca: “Juventus? Giudizio positivo sul calciomercato”

Edoardo Mecca, tifoso juventino, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato dei piemontesi.

Edoardo Mecca, tifoso juventino, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Per me il giudizio è positivo, ma c’è tanto da fare tra cessioni e ingressi. Il centrocampo era il punto debole ed è stato potenziato. Abbiamo perso Rabiot ma abbiamo preso un giovane di prospettiva come Thuram e Douglas Luiz che in Premier League che ha fatto molto bene. Cessioni? Per quanto mi dispiaccia che i giovani vadano via, Soulé su tutti, sicuramente il progetto Next Gen sta portando quell’obiettivo di autofinanziamento della società. E’ una strada tracciata per il futuro perché sta creando valore. Diversi giocatori sono rimasti in squadra e sono stati tolti dal mercato come Yildiz e Fagioli. Altri invece hanno creato un valore che ha generato un’ottima rendita per un mercato sostenibile da parte della Juve”.