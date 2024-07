Matri: “La nuova Juve mi incuriosisce molto”

Intervistato da Tuttosport Matri ha parlato della nuova Juve di Thiago Motta: le parole dell'ex attaccante bianconero

Intervistato da Tuttosport Matri ha detto: “ Mi incuriosisce molto vedere la nuova Juve. Ci sarà una rivoluzione con Thiago Motta sia a livello di giocatori sia di progetto tecnico-tattico e sarà molto interessante seguire la metamorfosi dei bianconeri. Sarà una Juve molto diversa dal passato. Motta è pronto per un top club. Thiago aveva già fatto grandi cose alla guida dello Spezia e l’anno scorso si è ripetuto. Portare il Bologna in Champions è stato un miracolo. Ora alla Juve gli stanno costruendo una squadra forte e all’altezza delle sue idee di gioco. Motta ha meritato la chance di allenare la Juve e può confermarsi anche a grandi livelli”.

Juve, le parole di Matri

Su Koopmeiners ha aggiunto: “L’aggiunta di Koopmeiners aiuterebbe ad alzare ulteriormente il livello. A Bergamo abbiamo visto tutti il valore dell’olandese. Ce ne sono pochi di centrocampisti così. Sa far tutto e segna quasi come un attaccante. I bianconeri stanno crescendo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’Inter come favorita. I nerazzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno e hanno aggiunto ottimi elementi come Zielinski e Taremi, migliorando ulteriormente il livello della rosa”.