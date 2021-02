Le operazioni di mercato di gennaio: arriva il comunicato della Juve

TORINO – Si è conclusa un’altra finestra di calciomercato, con la Juventus che, ancora una volta, è stata molto attiva negli affari. Il grande colpo non è arrivato, è vero: in compenso, però, Fabio Paratici e il suo staff hanno risolto alcune situazioni in sospeso. Sono stati ceduti a titolo definitivo Sami Khedira ed altri giocatori in prestito in giro per l’Italia, mentre altri sono stati spostati in altre squadre, come Daniele Rugani, che è passato al Cagliari. Inoltre, è stata conclusa un’operazione per il futuro, con l’acquisto di Nicolò Rovella, che rimarrà in prestito al Genoa. Dunque, molte operazioni di mercato in questo gennaio. Per questo, in un comunicato ufficiale sul proprio sito web, la società ha voluto pubblicare l’elenco di tutti gli affari del mese.

Ecco la lista pubblicata dalla Juventus sul proprio sito web: