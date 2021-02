Calciomercato Juventus – Non solo Dybala: allarme rosso, 8 nomi in bilico

TORINO – Chiuso il calciomercato invernale, per la Juventus ora è tempo di pensare al futuro e alla programmazione delle prossime mosse. Sicuramente si pensa già a come intervenire nel mercato estivo, che sarà certamente più attivo di quello di gennaio. Ma c’è anche da intervenire alla svelta per quanto riguarda alcuni giocatori che si stanno avvicinando alla scadenza del loro contratto con la Juve. E i nomi in ballo, per la maggior parte, sono di quelli davvero importanti. La Vecchia Signora deve evitare di ritrovarsi tra le mani altri casi spinosi come quello di Dybala, che si sta trascinando da tantissimo tempo ed è ancora in attesa di risoluzione.

Scadenze 2021

Già entro la fine di quest’anno andranno prese delle decisioni su alcuni giocatori bianconeri che, senza rinnovo, potrebbero salutare la Juventus già al termine di questa stagione. I nomi più grossi e importanti sono quelli di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Insomma, non due qualsiasi. Anzi, due vere e proprie bandiere, due giganti fondamentali anche e soprattutto all’interno dello spogliatoio bianconero. Per entrambi la situazione pare abbastanza chiara: se vorranno continuare, si troverà tranquillamente un accordo con la società. La sensazione è che sia Gigi che “Chiello” potrebbero firmare un prolungamento di un altro anno. Situazione abbastanza serena anche per Carlo Pinsoglio: il portiere dovrebbe rimanere come terzo. Occhio invece al giovane Dragusin, anch’egli in scadenza il prossimo giugno. La Juve vorrebbe blindarlo, ma sul rumeno hanno già messo gli occhi tanti club. Ci sarà da trattare, i bianconeri non vogliono perdere a zero un gioiello di ottime prospettive come lui. Ma i casi più spinosi sono altri.

Scadenze 2022

Come detto, rimane ancora in piedi la telenovela riguardante il futuro di Paulo Dybala. E' forse questa la situazione più critica, visto che le parti stanno parlando da ormai più di un anno senza trovare un accordo. La Juventus ha offerto 10 milioni più bonus, l'argentino ne vorrebbe circa 15. Tanti, forse troppi. A breve sono attese novità ma, senza fumata bianca, la Joya finirà sul mercato con la Juve che cercherà di venderlo la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2022. Nello stesso anno poi scade il contratto anche di Cristiano Ronaldo. In questo caso il discorso è apertissimo. Sia la Juve che il campione portoghese dovranno fare delle valutazioni, ma da qualche tempo circolano voci riguardo un possibile rinnovo (a cifre più contenute di quelle attuali). Situazione da seguire con attenzione. Infine in scadenza 2022 ci sono anche Bernardeschi e Cuadrado. Per il primo si dovrebbero aprire le porte del mercato in estate, mentre per il secondo con ogni probabilità si cercherà un accordo per il rinnovo. Insomma, di situazione da risolvere ce ne sono tante e i nomi in gioco sono di quelli pesanti: la Juventus è avvertita.