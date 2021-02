Khedira: “Juve, grazie di tutto. Incrocio le dita per “La Decima””

TORINO- L’ultimo giorno di calciomercato invernale si è ufficialmente concluso. La Juventus, al lavoro per smaltire la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo, ha concluso diverse cessioni. In primis quella di Rugani al Cagliari, seguita da quella di Mandragora al Torino. Senza però dimenticare l’addio di Sami Khedira, passato all’Hertha Berlino dopo cinque anni alla corte della Vecchia Signora. Cinque anni in cui il numero 6 ha contribuito, con 145 presenze e 21 gol, alla vittoria di cinque Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. L’ex Real Madrid, firmando un biennale per il club della capitale teutonica, ha così fatto ritorno in Bundesliga, campionato dove aveva già giocato con lo Stoccarda.

Con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, prima di iniziare la nuova avventura, il centrocampista tedesco ha voluto ripercorrere i suoi giorni in bianconero, a partire dalla conferenza di presentazione dell’estate del 2015, fino ad arrivare ai festeggiamenti per lo scudetto vinto nella passata stagione: “Ogni viaggio ha una fine. Ma il ricordo resterà sempre!

Cari Juventini,

vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di successo. Come squadra siamo stati 5 volte in 5 anni campioni d'Italia, abbiamo vinto 3 volte la Coppa e una volta la Supercoppa: sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia pluripremiata e porto con me tanti bei momenti e ricordi. Sono le persone a rendere questa squadra particolare e sono davvero contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo per il futuro e incrocio le dita che quest'anno vada in porto "La Decima", sarebbe davvero un capolavoro! Per sempre, Forza Juve".