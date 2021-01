Rovella si presenta: “Firmare per la Juve è il massimo, ma non mi fermo qui”

TORINO- Non ci sono soltanto i risultati ottenuti dalla squadra sul campo a tenere banco in casa Juventus. In questi ultimi giorni di gennaio, infatti, numerosi sono i discorsi di mercato ai piani alti dirigenziali del club bianconero, in cerca di nuove leve da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. L’obiettivo principale è quello di continuare il processo di svecchiamento iniziato la scorsa estate, così da fondare un nuovo ciclo di vittorie sia in Italia che in campo europeo.

Chi farà parte della Juve del futuro è Nicolò Rovella, 20enne centrocampista cresciuto nel Genoa, dove tanto ha ben figurato fin qui, anche in occasione della sfida di Coppa Italia giocata allo Stadium lo scorso 13 di gennaio. Il ragazzo, quest’oggi, è diventato ufficialmente un tesserato della Vecchia Signora, che ha girato in cambio i cartellini di Manolo Portanova ed Elia Petrelli alla società ligure. Rovella rimarrà agli ordini di Ballardini fino al termine di questa stagione ma, come si può evincere dal suo ultimo post sui social, è già pronto per la grande avventura che lo aspetta:

“Il Genoa per me è casa. Il Genoa è una famiglia che mi ha cresciuto e fatto diventare calciatore, il sogno più grande e più bello che ho fin da bambino. Per il Genoa darò sempre tutto me stesso e finché indosserò la maglia rossoblu sarà la mia priorità. Con orgoglio, impegno e riconoscenza. Oggi si avvera un passo importante per la mia carriera, firmare per la Juventus. Il massimo per un ragazzo come me che non vuole smettere di migliorarsi e diventare grande. Solo con sacrificio si raggiungono grandi traguardi. Non voglio fermarmi e adesso testa al campo per conquistare altri obiettivi con questa maglia a cui tengo moltissimo”.