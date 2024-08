Mercato Juve / Novità pesante su Koopmeiners: “Pare che…”

Sulla possibilità di vedere Koopmeiners alla Juventus in questa sessione di calciomercato, arrivano novità molto pesanti

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per capire come rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta più completa e forte. Questo è un obiettivo che Giuntoli si è dato da tempo ed è per questo motivo e per questa ragione che da qui a qualche giorno non mancheranno le novità sia per quel che riguarda le entrate che per ciò che concerne le possibili uscite. In queste ore, però, abbiamo raccolto seri aggiornamenti su Koopmeiners e sulla possibilità di vederlo alla Juventus il prossimo anno.

Calciomercato: in casa Juve non si parla solo di Chiesa

L’Atalanta non sembra volersi smuovere dalla richiesta di 60 milioni di euro. La Juve, al momento, sarebbe arrivata a sfiorare i 50, compresi i vari bonus. Ma la risposta da parte della Dea non sarebbe ancora stata affermativa. Ecco il motivo per cui si starebbe facendo largo l’ipotesi di provare a mettere in ballo il cartellino di questo o quel calciatore. Nello specifico, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe provare ad inserire nella trattativa il cartellino di Milik. Che – anche in virtù dell’infortunio di Scamacca – potrebbe dare una mano ai nerazzurri. Ad oggi si tratta di una voce, che però – anche secondo quel che risulta a noi – potrebbe prendere piede nell’arco di qualche tempo. Aggiornamenti sono previsti da qui a breve. Nel frattempo, comunque, arrivano pesanti novità anche sul fronte legato a Chiesa <<<