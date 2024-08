Juventus-Koopmeiners: mossa pesantissima di Giuntoli / Calciomercato

Circolano notizie molto interessanti riguardanti la Juventus e quel che potrebbe succedere rispetto a Koopmeiners

Koopmeiners alla Juventus? Facciamo il punto della situazione

La Juventus vuole Koopmeiners. Non proprio una notizia dell’ultimo minuto. In effetti, i bianconeri stanno inseguendo il forte centrocampista dell’Atalanta da tempo ma adesso bisognerà mettere il turbo per più motivi diversi. Ci sono gli agenti del calciatore (che hanno già l’accordo con il club bianconero) che spingono e allo stesso tempo lo stesso Koop non vede l’ora di vestire la maglia della Vecchia Signora. E allora, cosa manca? La questione è abbastanza chiara: in questi giorni si è parlato di soldi e di cifre. Questo perché la volontà della Dea di tenersi Koopmeiners si potrà scalfire solo ed esclusivamente in questo modo. Mettendo sul tavolo la giusta somma. Per questo, in queste ore, sta circolando una voce abbastanza significativa in tal senso che potrebbe sconvolgere le carte in tavola.

Giuntoli sarebbe ad un passo dall’avanzare un’offerta ufficiale di 50 milioni di euro. Una mossa molto pesante che potrebbe cambiare tutto e che avvicinerebbe considerevolmente la Juventus al colpo tanto desiderato. Quello che succederà lo scopriremo a breve. Di sicuro, però, c’è la voglia di chiudere. E la dirigenza Juventina sembra adesso decisa a mettere il piede sull’acceleratore per poter pensare – subito dopo – alle altre questioni di mercato. C’è Chiesa da piazzare (assolutamente) e almeno un altro paio di colpi da provare a chiudere. Sbrigarsi sulla questione Koopmeiners farebbe felici tutte le parti in causa e sicuramente, questo, non è poco. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione: ecco cos’altro vorrebbe fare Giuntoli. Una roba grossa <<<