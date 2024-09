Mercato Juve | Che paura: “Offerta da 70 milioni di euro per…”

Il calciomercato della Juve è stato sicuramente tra i migliori in Europa e certamente il migliore in Italia. Merito della società e nello specifico di Cristiano Giuntoli che si è laureato il Re di questa sessione estiva con grandissimi colpi frutto di una pianificazione da fare invidia. In questo senso possiamo affermare che il lavoro è stato ottimo ma anche che le cose da fare non sono terminate. Una delle prime questioni che finiranno sul tavolo del club sarà relativa alla ricerca di un vice-Vlahovic. Dusan è forte, fortissimo. Ma non può bastare. E anche su di lui, comunque, ci sarà da lavorare. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e la Juve non intende ritrovarsi in una situazione simile a quella vista per Federico Chiesa. Ecco il motivo per cui da qui a breve, novità potrebbero arrivare anche su quel fronte. Ma tornando al mercato, come detto, si lavorerà alla grande sulla ricerca di un vice.

Juventus, il calciomercato del futuro tra entrate e uscite

Il nome che la Juve avrebbe messo nel mirino è quello di Jonathan David. Stiamo parlando di un calciatore fenomenale su cui Giuntoli avrebbero mosso qualche piccolo passo. Costa 50 milioni di euro ma il suo contratto è in scadenza e per questa ragione l’idea di prenderlo a zero non è una fantasia ma la potenziale realtà. Di sicuro la Juventus dovrà essere capace anche di provare a resistere agli assalti che arriveranno sul fronte legato alle possibili cessioni visto che all’interno della rosa ci sono giocatori forti e fortissimi. Ed è in tal senso che è arrivata in queste ore una notizia pesantissima riguardante una possibile offertona per un big bianconero <<<