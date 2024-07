Juventus, Thuram in arrivo per le visite mediche

Kephren Thuram, nuovo acquisto della Juventus, è in arrivo a Torino per sostenere le visite mediche con i bianconeri.

Altra novità in casa Juventus. Kephrem Thuram, figlio d’arte, arriverà a Torino nella prossime ore, per sostenere le visite mediche, prima della firma sul contratto. Il centrocampista francese arriva dal Nizza, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con dei bonus inclusi. Giovanni Albanese, giornalista molto vicino al mondo della Juventus, ha detto la sua sulle novità del calciomercato della Vecchia Signora, parlando anche dell’ex Monaco. Ecco le sue parole: “Kean alla Fiorentina sarà ufficiale domani, la Juventus intanto ha già avviato l’organizzazione interna per l’arrivo di Thuram: sarà a Torino nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche prima del raduno di mercoledì”.