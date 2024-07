Tramontana: “La Juventus non venderà Chiesa all’Inter”

Tramontana ha parlato di un possibile arrivo di Chiesa all'Inter: per il giornalista, la Juventus non prenderebbe in considerazione l'ipotesi

Dagli studi di Telelombardia, Filippo Tramontana ha commentato l’ipotesi di un trasferimento di Federico Chiesa dalla Juventus all’Inter in questa sessione di calciomercato. Ecco le sue parole: “Che Chiesa piaccia non solo all’Inter ma anche alle altre squadre è abbastanza risaputo; è un giocatore importante. Ha 26 anni, ancora molto giovane e può dare tanto nonostante nonostante non sia nel suo prime. Soprattutto è in scadenza nel 2025, il cartellino non costa tanto e l’anno prossimo lo si può prendere a zero”.

Tramontana su Chiesa

Il giornalista ha proseguito: "La situazione contrattuale fa molto parlare e discutere. Sappiamo che l'Inter con i parametri zero ha il fiuto particolarmente sviluppato; è credibile anche il fatto che Chiesa voglia giocare la Champions e stare ad altissimi livelli. Tuttavia, ci sono due ostacoli: non credo che la Juve voglia vendere Chiesa all'Inter. Poi nel caso in cui Chiesa volesse andare all'Inter a parametro zero vivrebbe una stagione da separato in casa alla Juve".