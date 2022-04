Calciomercato Juventus / Si tenta l’impossibile, Sky conferma: “Contatti”

1 di 2

Ultime notizie

Sky Sports News ha svelato una grossa indiscrezione di mercato della Juve.

La parola "impossibile" è quantomeno rischiosa quando si parla di calciomercato e la Juventus lo ha dimostrato già tantissime volte nel recente passato. In tanti, inizialmente, etichettavano come fantasia l'arrivo di un certo Cristiano Ronaldo a Torino. In tantissimi credevano impossibile il colpo Vlahovic lo scorso gennaio.

La Juve invece ha smentito tutti, mettendo a segno alcuni acquisti che in pochi (forse nessuno) si sarebbero aspettati. Questo perché - in risposta a tanti chiacchieroni che si chiedono ancora dove i bianconeri possano trovare i soldi per colpi del genere - alle spalle della Juventus c'è una proprietà forte. Molto forte.

E John Elkann lo ha ribadito anche di recente: la proprietà continuerà a finanziare il percorso di crescita che ha intrapreso la Juve. Insomma, quando necessario, non mancheranno nuovi investimenti sul fronte del mercato. Detto questo dunque, non stupiscono alcune novità riportate da Sky Sports che confermano come la Juventus stia effettivamente tentando un colpo da molti ritenuto "impossibile" <<<