Calciomercato Juve | Scelto il sostituto di Vlahovic: “Nome da sogno”

La Juventus lavora alla costruzione di una rosa che possa essere sempre più forte e solida. Facciamo il punto su un nome top

Calciomercato Juventus: si parla di un nome grosso per il 2025

La Juventus vuole costruire una grande rosa. Non abbiamo dubbi in questo senso. Anzi. Le indiscrezioni che stanno circolando danno l’idea di come Giuntoli voglia provare ad arrivare in grande anticipo rispetto ad una concorrenza gigantesca su diversi calciatori che sono già finiti sull’agenda del club bianconero. Una delle questioni che andranno risolte il prima possibile riguarda ovviamente il rinnovo di Dusan Vlahovic su cui continuano ad esserci delle voci che non sembrano lasciare tranquillo nessuno. Dusan non sembra infatti disposto a scendere al di sotto dei 10 milioni di euro netti a stagione. Una somma che la Juve, potrebbe avere serie difficoltà a mettere sul tavolo. Per il presente, per il futuro. E allora, ecco che iniziano a circolare nuove indiscrezioni su quello che potrebbe succedere. Voci a dir poco bollenti.

Il mercato della Juve passerà dall’addio di Vlahovic?

La bomba viene lanciata da Todofichajes.net, il sito web Spagnolo che racconta di come l’obiettivo del club bianconero alla fine dovrebbe essere Sesko. E’ il sogno numero uno del club bianconero. Il fenomeno del Lipsia costa circa 70 milioni di euro e sempre secondo la stessa fonte, quella somma potrebbe essere ottenuta dalla Juventus dalla cessione di Vlahovic in Premier League. Al momento – come spesso ripetiamo – siamo alle chiacchiere. Ma possiamo confermarvi che qualcosa di grosso rischia di muoversi per davvero. Detto questo, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhi bene aperti: arrivano infatti grossi aggiornamenti su Zirkzee <<<