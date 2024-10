Zirkzee alla Juventus: ci sono novità pesanti | Calciomercato

Nuove voci e indiscrezioni arrivano rispetto alla possibilità di vedere Zirkzee alla Juventus. Ecco cosa abbiamo saputo

Il calciomercato della Juventus s’accende: occhio a Zirkzee

Sono giorni che su Juvenews.eu vi aggiorniamo con le ultime novità legate al calciomercato della Juventus. Giuntoli ci sta dando dentro come ha già fatto in passato e proprio in questo periodo sta già lavorando a quelle che potrebbero essere le prossime mosse in sede di trattativa. Sull’agenda del dirigenza bianconero, infatti, ci sono tante possibili mosse alcune delle quali potrebbero diventare concrete nell’arco di qualche tempo. Le cose da fare sono tante e alcune di queste non solo riguardano gli acquisti, ma – appunto – anche le cessioni. Che pure non mancheranno. Di sicuro fa rumore la voce che è arrivata in questi giorni rispetto alla possibilità di vedere Zirkzee alla Juventus. Voce, che vi riportiamo con tutti i dettagli del caso.

Secondo quanto viene riportato da TuttoJuve, nel caso in cui il Manchester United dovesse aprire alla possibilità di un prestito, la Juventus sarebbe pronta a dire sì. Avete capito bene. Non erano balle, quelle che vi riportavamo qualche giorno fa. Anzi. E' ovvio che il Manchester non voglia dilapidare l'investimento fatto. E allo stesso modo, la Juventus potrebbe non voler mettere subito sul piatto del club Inglese una somma importante di denaro. Il giocatore – poi – spinge per poter mostrare il suo valore. Cosa che non sta riuscendo a fare in nessun modo in Premier League. Da qui nasce l'idea di tornare in Serie A, tra le braccia di Thiago Motta. Una possibilità questa, che esiste. Ma che portebbe realizzarsi – come detto – -solo in prestito. La Juve, sarebbe pronta a dire sì. La palla ora passa al Manchester. Di sicuro, qualcosa si muoverà. Verso Torino.