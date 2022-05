Calciomercato Juventus, Raspadori e Di Maria? Non solo: altro nome folle!

Attenzione a chi potrebbe arrivare alla Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo in attacco: spuntano grosse suggestioni

Manca ormai poco alla fine di questa stagione e la Juventus si prepara a chiudere col botto: l'obiettivo è vincere il derby d'Italia nella finale di Coppa Italia. A giugno poi si tireranno le somme e, purtroppo, si dirà addio a Paulo Dybala. Per l'argentino queste saranno le ultime tre partite in maglia bianconera. In vista della prossima stagione la dirigenza bianconera dovrà quindi trovare un sostituto all'altezza. Manca ancora un po' prima dell'inizio, ma il calciomercato della Juventus comincia già ad infiammarsi. Due dei principali nomi accostati alla Vecchia Signora sono Raspadori e Di Maria, sempre al centro di molte voci. I due attaccanti, però, non sono gli unici obiettivi di mercato della Juve.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, sembra che i bianconeri siano sempre in corsa anche per l'acquisto di Gabriel Jesus. L'arrivo di Haaland al Manchester City sembra stia spingendo lontano l'attaccante brasiliano, che si prepara a dire addio ai Citizens. Sulle sue tracce sembrano esserci Juventus e Atletico Madrid, pronte ad accaparrarsi il suo cartellino. Il classe 1997 sarebbe un giocatore in grado di giocare su tutto il fronte d'attacco. Il profilo ideale. Tanti però i50 milioni di euro che servirebbero per acquistare Gabriel Jesus. Ecco perché, oltre al brasiliano, in corsa ci sarebbe un altro nome folle che stuzzica l'interesse della dirigenza bianconera.

Parliamo di Antoine Griezmann. L'attaccante francese del Barcellona è stato già accostato alla Juventus in passato e nelle ultime ore sembra essere tornato in orbita bianconera. Attualmente in prestito all'Atletico Madrid, la sua esperienza in Spagna sembra ormai al capolinea: a fine stagione Griezmann potrebbe dire addio sia all'atletico che al Barça. E secondo quanto riferito da TuttoJuve, il francese sarebbe pronto ad offrirsi alla Juve. L'unico problema riguarda l'ingaggio: per trasferirsi a Torino il francese dovrebbe accettare un corposo ridimensionamento del proprio stipendio, al momento decisamente troppo alto per gli standard bianconeri. Ma in tutto questo, attenzione anche agli ultimi clamorosi aggiornamenti del borsino bianconero: "Zaniolo arriva al 40%, Milinkovic al 55%. Ma al 65% arriva lui!" <<<