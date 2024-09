Criscitiello: "Motta? Alla Juve devi vincere bene e subito" - JuveNews.eu

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha analizzato il gioco della Juve di Thiago Motta

La Juve in questo inizio di stagione è ancora imbattuta ma le prestazioni contro Roma ed Empoli hanno lasciato molto a desiderare. Del famoso gioco di Motta non si è vista l’ombra, mentre molti hanno già fatto paragoni con Allegri. Intervenuto su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha detto: “Due partite senza segnare e i paragoni con Allegri che scomodano la filosofia di Thiago Motta e mettono dubbi sul lavoro di Giuntoli. Giustamente il calcio è fatto di risultati. Poco conta che siamo a settembre, dicembre o aprile. Se guidi la Juventus devi vincere, devi farlo bene e anche subito. Thiago Motta sapeva che non sarebbe stata una passeggiata. Allenare il Bologna è un conto, la Juve un altro”.

Juve, le parole di Criscitiello su Motta

“Puoi pareggiare con la Roma ma non puoi pareggiare ad Empoli. Puoi fare una partita senza segnare ma se sei la Juventus non puoi farne due senza fare gol. Tutto vero e tutto giusto ma ricordiamoci che il calcio è comunque programmazione e strategia. Se cambi allenatore e squadra, in due mesi, devi mettere in preventivo che ci voglia tempo per assemblare tutto il pacchetto […] Thiago Motta era partito bene e sicuramente continuerà a fare bene ma questi due intoppi servono per portare tutti nuovamente alla realtà“, ha concluso.