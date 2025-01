Calciomercato Juve | Pedullà sgancia il siluro: "Vi dico che..."

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione rispetto alla Juventus e alle prossime mosse di calciomercato su Vlahovic

Alfredo Pedullà fa il punto sul calciomercato della Juve

In casa Juventus le questioni da risolvere sono diverse e tutte molto particolari. Il calciomercato si sta muovendo in più direzioni e non ci sono dubbi rispetto al fatto che in questi giorni le novità che potrebbero uscire fuori rispetto alle prossime mosse di Giuntoli rischiano di essere diverse. Tanto per iniziare c’è la questione relativa alle cessioni. Lo diciamo sempre: siamo sicuri che la Juventus conterà sempre sugli stessi calciatori anche il prossimo anno? Ve lo diciamo noi: no. C’è molto da fare, da ristrutturare. E anche questa stagione – che rischia di essere interlocutoria – sta lì a dimostrarlo. In questo senso, il nome più grosso che potrebbe essere messo in discussione, è certamente quello di Dusan Vlahovic. Il giocatore bianconero, infatti, è in bilico. E Alfredo Pedullà ne ha parlato attraverso il proprio canale Youtube.

Pedullà non ha usato mezzi termini: “Vlahovic andrà via e se non dovesse andare adesso lo farà sicuramente a giugno. Siamo arrivati ai titoli di coda della sopportazione, è inaccettabile non avere un attaccante e giocare con finti centravanti e giocatori adattati. Probabilmente andrà via a giugno – ha proseguito il giornalista – ma lascio aperto uno spiraglio per un’eventuale cessione nel mercato di gennaio“. Insomma, poche chiacchiere e molti fatti. Come sempre fa Pedullà. Il futuro di Vlahovic per certi versi appare segnato. Il suo addio, solo questione di tempo. E proprio parlando di calciomercato e di Juventus, attenzione: Giuntoli starebbe lavorando su qualcos’altro di abbastanza grosso <<<