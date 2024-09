Mercato Juventus | Pedullà sgancia la bomba! Colpo da 50 milioni?

Si torna a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe avvenire in casa Juventus. A fare il punto della situazione è Alfredo Pedullà

La Juventus prosegue nella pianificazione del proprio futuro. Per Giuntoli – insomma – il lavoro non è finito col gong al calciomercato. L’ultima sessione estiva di affari ha dimostrato come i bianconeri abbiano le idee molto chiare in mente su quello che c’è da fare non solo per il presente, ma anche per il prossimo futuro. In questo senso possiamo affermare senza troppi problemi che Thiago Motta è stato accontentato e anche che i conti, sono stati tenuti in ordine. Ci sono state uscite importanti (come quella di Chiesa) che hanno evitato clamorose minusvalenze, vedendolo – appunto – partire e dire addio a zero euro. Allo stesso tempo, ci sono stati dei colpi interessanti – da Nico Gonzalez a Koopmeiners – che serviranno a dare una prospettiva importantissima alla Juventus. Non solo per la stagione in corso ma anche per quelle a venire. A questo proposito, ci sono novità molto grosse.

Calciomercato, Juventus già al lavoro per il 2025

Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni infatti, Giuntoli sta lavorando su più fronti per cercare di trovare la quadra su diversi calciatori che potrebbero tornare utili alla Juventus del futuro. E tra questi, Pedullà conferma esserci anche un nome che sarebbe assolutamente da urlo.

In un articolo pubblicato qualche ora fa in esclusiva sul suo sito web infatti, il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione su Jonathan David. Da quanto viene rivelato, Giuntoli lo seguiva già al Napoli come possibile sostituto di Osimhen. Si tratta di una vera e propria macchina da gol, di un fenomeno in forza al Lille con cui il contratto sembra proprio che non verrà rinnovato. Una grande notizia per la Juventus che sembra essere anche avanti all’Inter circa la possibilità di portarsi a casa un giovane il cui cartellino vale almeno 50 milioni di euro. Su di lui c’è pure l’Inter. Ma secondo quanto vi possiamo riportare noi in esclusiva, la Juve, sarebbe avanti anche nelle idee del calciatore che preferirebbe la “Vecchia Signora” ai nerazzurri. Insomma, quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, qualcosa si sta muovendo. Tanto che Giuntoli sarebbe al lavoro pure su qualcos’altro di molto grosso <<<