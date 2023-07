Juve, dopo Kessié Giuntoli pensa ad un altro ex volto della Serie A

Il nuovo obiettivo di Giuntoli è Remo Freuler : l'ex Atalanta attualmente al Nottingham Forest dal 2022, potrebbe lasciare l’Inghilterra per approdare alla corte di Massimiliano Allegri . Il centrocampista potrebbe fare al caso della rosa della Juve anche grazie alla sua esperienza maturata in Serie A. Sfumato Franck Kessie , che preferirebbe la Premier alla Juventus, Giuntoli si guarda intorno a caccia di soluzioni.

I bianconeri in queste ore avrebbero fatto un primo sondaggio. Il giocatore avrebbe dato il suo ok per il ritorno in Italia: starebbe valutando la situazione e potrebbe decidere di trasferirsi nuovamente nel nostro campionato.