Calciomercato Juventus | Paganini sgancia la bomba!

Paganini - gironalista Rai - ha fatto il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere sul mercato della Juve

Il calciomercato della Juventus sarà bollente. Ve lo diciamo spesso perché questo è quello che ci risulta in tutte le indiscrezioni che stiamo raccogliendo. Nello specifico, moltissimo dovrà accadere per quanto riguarda il mese di gennaio in cui il club bianconero potrebbe iniziare a fare i primi movimenti in vista di una stagione che per certi versi sembra essersi complicata in maniera super-importante. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere nella sessione invernale di calciomercato, quando la Juve avrebbe deciso di mettere nel mirino (come noto) due colpi: un difensore e un attaccante. Paganini, giornalista RAI ha fatto i possibili due nomi.

La Juventus valuta due nomi a sorpresa per il mercato di gennaio

Il primo sarebbe quello di Raspadori. A Thiago Motta piace, a Napoli non gioca quasi mai e potrebbe essere la scelta giusta per andare a recuperare un po’ di pericolosità offensiva quando questa non arriva da Vlahovic. E poi, in difesa, si punta – clamorosamente – Tomori. E’ un nome che non dispiace e che potrebbe rappresentare una seria opportunità per andare a rinforzare e rimpolpare il comparto difensivo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Su questo non ci piove. Ma qualcosa, intanto, si sta già muovendo. Tanto che sarebbe pronta un’offerta da 100 milioni di euro <<<