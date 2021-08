Calciomercato Juventus – Tutto vero, c’è l’offerta: “Pronti 40 milioni di euro”

Partiamo da un presupposto fondamentale e innegabile: la Juventus è alle prese con una sessione di calciomercato non semplice. Lo è per i bianconeri, tanto quanto per quasi ogni club del mondo, fatta eccezione forse per il PSG e qualche squadra inglese. Detto questo e tenuto sempre bene a mente, si può proseguire con le voci e le indiscrezioni che continuano a circolare in ambiente Juve. E di notizie, in effetti, ne stanno girando parecchie. Una in particolare è davvero clamorosa e - dopo le voci delle ultime ore - adesso sono arrivate anche nuove e pesanti conferme <<<