Mercato Juve, Locatelli? Ora basta: “Cherubini punta un altro obiettivo”

La telenovela di calciomercato relativa a Locatelli sta tenendo banco da tanto tempo in casa Juventus, forse anche troppo. I bianconeri lo vogliono, è lui l'obiettivo dichiarato della Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri. Ma allo stesso tempo la trattativa stenta a sbloccarsi e anzi questa situazione sta incominciando anche ad infastidire la dirigenza bianconera. Che, come vi abbiamo riferito nelle scorse ore, non accetterà di aspettare ancora per molto. Ecco perché la Juve starebbe già virando su altri profili, valutando diverse alternative di livello per la mediana <<<