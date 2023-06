Calciomercato Juve | Tifosi senza parole: al posto di Allegri può arrivare…

La Juventus guarda al futuro e lo fa senza sapere ancora se il prossimo anno sarà Allegri , oppure no, il tecnico dei bianconeri. Lui spinge per restare e dice di meritarlo. Ma all'interno della società si fanno anche altre valutazioni rispetto alla possibilità di poter andare a prendere qualcun altro.

Come sempre, anche oggi abbiamo voluto fare il punto della situazione provando a capire quale sia attualmente la situazione legata ai vari tecnici accostati ai bianconeri. E tra questi, è spuntato un nome che potrebbe davvero "spaventare" i tifosi Juventini. Ma andiamo per gradi e iniziamo a scorrere via via il nostro borsino, con tutte le percentuali <<<