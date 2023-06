Calciomercato Juve – Allegri addio, Koulibaly e Conte: clamoroso! / Raffica

Aggiornamenti, novità, calciomercato . La Juventus corre sul filo del futuro e vuole costruire qualcosa di grande, di importante. Per questa ragione anche oggi abbiamo realizzato una nuova raffica utile a mettere insieme i pezzi e a capire quello che potrebbe succedere in casa Juve da qui alle prossime settimane.

Inutile girarci intorno: al centro di tutto ci sarà il tema legato al tecnico. Poi, la dirigenza con Giuntoli che prima o dopo arriverà. E poi, il mercato che sarà bollente. Questo ed altro, tutto all'interno della nostra raffica. Senza perdere tempo, allora, iniziamo subito con la prima notizia per poi scorrerle tutte via via <<<