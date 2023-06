Juve, da Udine a Udine: il bilancio dei due anni dell’Allegri bis

Sarebbe dovuto essere il salvatore della Juve, l'uomo in grado di far tornare la Vecchia Signora ai massimi livelli. Le prime due stagioni dell'Allegri bis, però, non sono state come ci si sarebbe aspettati. La Juve in queste due stagioni non ha vinto neanche un trofeo, chiaro segnale di come il ciclo vincente dei nove scudetti consecutivi sia ormai un lontano ricordo. Il processo di rinascita è lungo e tortuoso, e questo Allegri lo sa bene. Tornare a vincere non sarà semplice, serviranno tanto tempo e pazienza.