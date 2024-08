Calciomercato Juventus, colpo di scena Sancho: notizia improvvisa dall’UK!

Attenzione alle ultime ore di questo scoppiettante calciomercato estivo della Juventus: ci sono news dall'Inghilterra su Sancho

La Juve fa veramente sul serio per Jadon Sancho, che potrebbe rappresentare l’ultima ciliegina di un mercato estivo davvero importante. La Juventus nelle scorse ore ha presentato la sua offerta al Manchester United, mentre Giuntoli avrebbe già in mano il sì dell’esterno offensivo inglese. Offerta che per ora non sembra aver fatto particolare breccia e che necessiterebbe di un ritocco. I bianconeri non mollano comunque la presa per il loro ultimo grande obiettivo di calciomercato, che potrebbe essere raggiunto attraverso alcune cessioni dell’ultim’ora come quelle di Arthur, Djalò, Kostic o altri ancora. E intanto direttamente dall’Inghilterra arrivano altre grosse news proprio su Sancho.

Juve, le ultime news di mercato su Sancho dall’Inghilterra

Attenzione alle indiscrezioni riportate dal noto tabloid inglese The Guardian, che conferma il forte interesse anche da parte del Chelsea per Jadon Sancho. Ma c’è di più. Sempre secondo la stessa fonte, il giocatore potrebbe avere una preferenza proprio per i Blues rispetto alla Juventus, che comunque rimane in corsa e vuole provarci, fino alla fine. Le prossime ore chiaramente saranno decisive in questo senso, rimanete sintonizzati. E intanto da qualche giorno sta circolando un’altra notizia che fa impazzire i tifosi della Juve <<<