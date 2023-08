Calciomercato Juventus / Notizia incredibile: sta circolando una voce…

Possibile svolta per il calciomercato della Juventus, che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro: ecco le ultime news che stanno girando

Non è certo una novità: il calciomercato è materia fluida e imprevedibile e la Juventus ne sa sicuramente qualcosa. Il club bianconero, che nei prossimi giorni è chiamato ad accelerare per chiudere qualche operazione di rilievo, è stato rallentato da diversi fattori e da questioni spinose. Ma dopo ferragosto, come detto, il mercato della Juve potrebbe veramente esplodere e portare notizie importanti. Anzi, alcune news a sorpresa stanno già girando in queste ultime ore.

La Juventus lavora sul mercato: possibile clamorosa sorpresa a centrocampo — Tra i primi obiettivi di giuntoli c'è quello di rinforzare la mediana. Le ultime notizie in merito ci raccontano come uno dei nomi più importanti accostati alla Juventus, Sofyan Amrabat, si stia ormai allontanando definitivamente. Questo sta spingendo Giuntoli a guardare altrove alla ricerca di alternative al mediano della Fiorentina. Nel mirino bianconero ci sarebbero svariati nomi ma, come detto, pure una nuova clamorosa suggestione a sorpresa.

Partiamo dai nomi più noti. In cima alla lista di calciomercato per il centrocampo ci sarebbe Habib Diarra, 19enne dello Strasburgo che costa circa 20 milioni di euro e per il quale c'è da battere una nutrita concorrenza internazionale. Tra i sogni della Juve poi c'è pure Khéphren Thuram del Nizza, un obiettivo decisamente costoso. Probabilmente troppo. Discorso simile per Thomas Partey dell'Arsenal, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Ecco allora spuntare la novità a sorpresa di cui parlavamo poco fa.

Come riferito da calciomercato.it e riportato anche da altre fonti importanti, la Juventus potrebbe clamorosamente inserirsi per Lazar Samardzic se l'affare tra i rivali nerazzurri e l'Udinese non dovesse andare in porto. Il centrocampista ha lasciato in queste ore Milano, non c'è accordo tra le parti. E la Juve sarebbe alla finestra, in attesa di capire se poter veramente pensare al clamoroso scippo di mercato ai danni di Beppe Marotta.