Bonucci verso l’addio: su di lui Union Berlino e Fiorentina, ma la Lazio…

La squadra continua quindi ad allenarsi alla Continassa , e nel mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sondando il mercato per cercare di piazzare gli esuberi in rosa: dopo aver ceduto Arthur alla Fiorentina e Zakaria al Monaco; per il quale manca ancora l'annuncio ufficiale, il dirigente sta concentrando i suoi sforzi per trovare una sistemazione a Leonardo Bonucci; finito fuori rosa all'inizio della stagione.

L'ex capitano ha cercato in tutti i modi di farsi reintegrare, mandando anche un PEC alla società e rivolgendosi al CONI: niente da fare, con il numero 19 che rimane fuori dal progetto. Per questo Giuntoli sta cercando una sistemazione che soddisfi tutte le parti; e se sembrava che la Fiorentina potesse essere sul giocatore, visto il pranzo dello stesso Bonucci con Pradè, ora si è fatta largo una nuova pista. L'Union Berlino è infatti interessato al numero 19, che ha aperto al trasferimento in Germania, con le società che stanno trattando. Nel mentre la Lazio osserva in disparte, pronta ad inserirsi in caso l'affare non andasse in porto.