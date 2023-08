Per la Juventus torna di moda il nome di Domenico Berardi

Il calciatore del Sassuolo sarebbe entrato nella lista di Giuntoli come possibile rinforzo per la squadra di Allegri

La Juventus sta lavorando il vista dell'esordio in campionato, in programma domenica 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla sfida dopo un precampionato dove si sono viste tante cose positive; sulle quali il tecnico ed i suoi collaboratori stanno lavorando per migliorarle in vista dell'esordio in Serie A. La squadra bianconera non è ancora al completo, e su questo sta lavorando Cristiano Giuntoli attraverso il mercato.

Se in uscita gli esuberi sono stati piazzati quasi tutti, con la sola eccezione di Bonucci per cui stanno andando avanti le trattative; in entrata il mercato si è fermato all'arrivo di Timothy Weah, che già ha fatto vedere molte cose buone, ed il direttore sportivo sta lavorando per regalare a Massimiliano Allegri altri colpi per migliorare la squadra.

In questo senso sarebbe tornato di moda il nome di Domenico Berardi, giocatore che, ad ogni sessione di mercato, viene accostato ai bianconeri. Al Sassuolo è stato proposto Matias Soulè come contropartita, ma Carnevali e Dionisi non impazzirebbero per l'argentino; al posto del quale potrebbe essere sacrificato IlingJunior. Le due squadre stanno trattando: il prezzo richiesto dai neroverdi è di 25 milioni di euro, con la Juventus che starebbe lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. Berardi accetterebbe il trasferimento a Torino, per il quale però le due società ancora devono lavorare.