Mercato Juve | Notizia bomba dall’Inghilterra: “225 milioni di euro per…”

La Juventus batte il Lecce e guarda avanti, un passetto alla volta, con un po' di fiducia in più. La situazione non è semplice, questo è chiaro. Ed è proprio per questo motivo che il compito dei bianconeri è quello di fare uno step alla volta, senza pensare ad una montagna quasi impossibile da scalare. Quello che succederà nelle prossime settimane - sotto il punto di vista legato alle note vicende extra campo - non lo sa nessuno, ragione per cui Allegri sta lavorando anche sulla testa dei calciatori.

Il percorso in Europa League può ancora regalare delle sorprese interessanti. Allegri ci punta e con lui, anche tutta la dirigenza. Il discorso legato al campionato è precario e per questo, l'idea di vincere un trofeo Europeo (avendo così pure l'accesso alla finale di Supercoppa e alla prossima Champions) sembra essere particolarmente interessante per tutti. Poi, si guarderà - e penserà - al calciomercato. Le operazioni da portare a termine sono tante e oggi non possiamo non parlarvi di una voce clamorosa arrivata in Italia dall'Inghilterra<<<