Mercato Juve | Elkann sogna una formazione da paura per il 2024!

Il prossimo anno la Juventus avrà bisogno di una mezza rivoluzione. Di questo, ne sono convinti praticamente tutti. Il motivo è semplice: l'annata appena trascorsa ha dimostrato che la qualità della rosa bianconera è alta ma per tornare a livelli super-competitivi, servirà qualcosa di più. Per questa ragione in questi giorni - come avrete visto - si sta vociferando in maniera sempre più insistente di quello che potrebbe avvenire in sede di calciomercato, quando il da fare sarà moltissimo.